В ЕС создадут платформу поиска работы для украинцев, находящихся в Европе

19:11 25 ноября Киев, Украина

Фонд талантов ЕС создал платформу поиска работы для украинцев, спасающихся от войны и находящихся на территории Европейского Союза.



Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.



Испытательный Фонд талантов ЕС – это онлайн инструмент поиска работы для украинцев, которые спасаются от войны и ищут работу в ЕС.



Порталом пользуются более 4000 государственных служб занятости и частных агентств по трудоустройству. А это – более 3 миллионов вакансий из разных сфер.



Воспользоваться порталом для поиска работы могут лица, находящиеся под временной защитой или имеющие право работать в соответствии с другой надлежащей защитой, предусмотренной национальным законодательством в государстве-члене ЕС.



Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужно зарегистрироваться на аккаунте соискателя EURES, создать онлайн-резюме на портале испытательного Фонда талантов ЕС и опубликовать резюме по ссылке, чтобы работодатели и консультанты могли вас найти.