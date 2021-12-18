В ЕС с беспокойством следят за войсками РФ у границ Украины

16:22 12 Апрель Киев, Украина

Представитель Евросоюза Питер Стано заявил, что страны-члены ЕС и евроинституты следят за ситуацией на границах Украины и прилагают все дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

«Мы очень внимательно следим, с очень глубоким беспокойством за ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и за российскими войсками, которые выдвигаются ближе к границам Украины, а также в оккупированном Крыму . ЕС уже несколько раз призывал, в том числе через высокого представителя и лидеров стран-членов, к спокойствию и деэскалации. Мы приветствуем усилия и важные шаги, которые Украина и президент Зеленский делают в связи с этим», - отметил официальный представитель ЕС.

Он подчеркнул, что полная имплементация Минских договоренностей является единственным путем вперед и может гарантировать политическое и мирное разрешение конфликта на востоке Украины.

«Мы призываем российскую власть воздержаться от каких-либо шагов, которые могут привести к росту напряжения, и нарастить усилия со стороны России по имплементации Минских соглашений... Будем надеяться, что не произойдет эскалации конфликта, это могло бы быть действительно неприемлемым. Все текущие контакты и дипломатические усилия, которые происходят сейчас, направлены на то, чтобы этого избежать», - сказал Стано.

Он сообщил, что ЕС внимательно отслеживает эту ситуацию и осуществляет дипломатические контакты на разных уровнях. Ситуация в Украине будет одной из тем повестки дня неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в следующий понедельник в режиме телеконференции.