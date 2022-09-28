В ЕС рассматривают предложение о запрете гражданам занимать посты в госкомпаниях рф

Евросоюз планирует ввести запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в российских государственных компаниях.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Предложение вступит в силу, если его поддержат все страны-члены ЕС.
СМИ также сообщило, что данный запрет коснется бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров Nord Stream 2 AG.
Санкции не будут включать конкретные списки граждан ЕС, однако национальные правительства должны будут обеспечить соблюдение ограничений.
Предлагаемый запрет включит период постепенного внедрения, сказал один из собеседников.
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