В ЕС рассматривают предложение о запрете гражданам занимать посты в госкомпаниях рф

18:13 28 сентября Киев, Украина

Евросоюз планирует ввести запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в российских государственных компаниях.



Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Предложение вступит в силу, если его поддержат все страны-члены ЕС.



СМИ также сообщило, что данный запрет коснется бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров Nord Stream 2 AG.



Санкции не будут включать конкретные списки граждан ЕС, однако национальные правительства должны будут обеспечить соблюдение ограничений.



Предлагаемый запрет включит период постепенного внедрения, сказал один из собеседников.