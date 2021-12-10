В ЕС пролонгировали санкции против РФ за агрессию в Украине

ЕС подписал все необходимые документы для пролонгации санкций в отношении физических и юридических лиц России за незаконное проявление оккупационной политики на украинских территориях.
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против 117 физических и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.
Санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014.
Кроме этого, до 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.
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