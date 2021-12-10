В ЕС пролонгировали санкции против РФ за агрессию в Украине

16:17 12 Март Киев, Украина

ЕС подписал все необходимые документы для пролонгации санкций в отношении физических и юридических лиц России за незаконное проявление оккупационной политики на украинских территориях.



Об этом говорится на сайте Совета Европы.



Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против 117 физических и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.



Санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014.



Кроме этого, до 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.