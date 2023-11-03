В ЕС отреагировали на выход россии из договора о запрете ядерных испытаний

08:08 03 ноября Киев, Украина

Президент рф владимир путин в четверг, 2 ноября, подписал закон, отзывающий ратификацию россией Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Евросоюз осудил отказ россии от участия в Договоре

Закон был опубликован на официальном портале правовой информации рф.



Законопроект об отзыве ратификации договора Государственная дума приняла в середине октября. 25 октября его одобрил Совет Федерации. В тот же день россия проработала ответный "ядерный удар" на потенциальный удар противника.



Как отреагировали в Евросоюзе

Как заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, объявленное сегодня решение россии отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ ставит под угрозу всю международную архитектуру ядерного нераспространения и контроля над вооружением и несет угрозу мировой стабильности.

"Европейский Союз глубоко сожалеет об этом решении России. Все страны-члены ЕС ратифицировали ДВЗЯИ и в течение многих лет работают над его усилением и вступлением в силу. Договор является инструментом чрезвычайной важности для ядерного разоружения и нераспространения. Он установил уважаемую мощную норму против ядерных испытаний. во всем мире", - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что для международного мира и безопасности крайне важно, чтобы все государства полностью соблюдали мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия или другие ядерные взрывы и воздерживались от любых действий, противоречащих объекту и целям Договора.

"С 2021 года ДВЗЯИ ратифицировали еще 8 государств, поэтому сейчас его ратификация состоялась в 178 странах мира. Договор не вступил в силу, потому что 8 стран из 44, которые были среди инициаторов договора, все еще не ратифицировали его. Решение рф, входившей в числа этих 44 стран, отозвать свою подпись под ратификацией является серьезным отступлением россии от собственных обязательств в сфере международной безопасности, которое подрывает международные усилия по нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружением", - подчеркнул дипломат.

ЕС призвал россию уважать цели и задачи Договора.



По словам главы дипломатии ЕС, отказ от участия в этом международном соглашении является наихудшим действием для россии как постоянного представителя в Совете Безопасности ООН.