В ЕС отреагировали на выход россии из договора о запрете ядерных испытаний

Президент рф владимир путин в четверг, 2 ноября, подписал закон, отзывающий ратификацию россией Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Евросоюз осудил отказ россии от участия в Договоре
Закон был опубликован на официальном портале правовой информации рф.
Законопроект об отзыве ратификации договора Государственная дума приняла в середине октября. 25 октября его одобрил Совет Федерации. В тот же день россия проработала ответный "ядерный удар" на потенциальный удар противника.
Как отреагировали в Евросоюзе
Как заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, объявленное сегодня решение россии отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ ставит под угрозу всю международную архитектуру ядерного нераспространения и контроля над вооружением и несет угрозу мировой стабильности.
Законопроект об отзыве ратификации договора Государственная дума приняла в середине октября. 25 октября его одобрил Совет Федерации. В тот же день россия проработала ответный "ядерный удар" на потенциальный удар противника.
Как отреагировали в Евросоюзе
Как заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, объявленное сегодня решение россии отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ ставит под угрозу всю международную архитектуру ядерного нераспространения и контроля над вооружением и несет угрозу мировой стабильности.
Боррель отметил, что для международного мира и безопасности крайне важно, чтобы все государства полностью соблюдали мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия или другие ядерные взрывы и воздерживались от любых действий, противоречащих объекту и целям Договора.
ЕС призвал россию уважать цели и задачи Договора.
По словам главы дипломатии ЕС, отказ от участия в этом международном соглашении является наихудшим действием для россии как постоянного представителя в Совете Безопасности ООН.
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