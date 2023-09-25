В Ереване во время акций неповиновения в понедельник задержали более 50 человек

15:42 25 сентября Киев, Украина

В столице Армении Ереване во время акций неповиновения с требованием отставки премьер-министра страны в понедельник, 25 сентября, задержали более 50 человек за блокировку улиц.

Об этом сообщает Радио "Азатутюн" (армянское Радио Свобода).



По данным журналистов, объявленные оппозицией акции неповиновения начались в Ереване с 8 часов утра по местному времени. Люди разделились на несколько групп, чтобы ходить по улицам и блокировать их.

"Они выходят на улицу каждые несколько минут, скандируют в течение 3-4 минут, призывают прохожих и водителей присоединиться к ним. В то же время полиция заявляет, что действия протестующих незаконны, призывает очистить улицу, и, проведя на улице всего несколько минут, протестующие выходят на тротуар, переходят на другую улицу и повторяют те же действия”, — сообщало “Радио Азатутюн”.

В частности, на одной из улиц протестующие перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые оттеснили эти мусорные баки машинами и продолжили свой путь.



Речь идет об акциях в разных частях армянской столицы. Объявлялось, что они должны были продолжаться до 11 часов.



По сообщению МВД страны, по состоянию на 9 часов утра на улицах Еревана из-за неповиновения требованиям сотрудника полиции были задержаны 53 гражданина.