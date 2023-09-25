В Ереване во время акций неповиновения в понедельник задержали более 50 человек

В столице Армении Ереване во время акций неповиновения с требованием отставки премьер-министра страны в понедельник, 25 сентября, задержали более 50 человек за блокировку улиц.
Об этом сообщает Радио "Азатутюн" (армянское Радио Свобода).
По данным журналистов, объявленные оппозицией акции неповиновения начались в Ереване с 8 часов утра по местному времени. Люди разделились на несколько групп, чтобы ходить по улицам и блокировать их.
По данным журналистов, объявленные оппозицией акции неповиновения начались в Ереване с 8 часов утра по местному времени. Люди разделились на несколько групп, чтобы ходить по улицам и блокировать их.
В частности, на одной из улиц протестующие перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые оттеснили эти мусорные баки машинами и продолжили свой путь.
Речь идет об акциях в разных частях армянской столицы. Объявлялось, что они должны были продолжаться до 11 часов.
По сообщению МВД страны, по состоянию на 9 часов утра на улицах Еревана из-за неповиновения требованиям сотрудника полиции были задержаны 53 гражданина.
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