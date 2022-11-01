В ЕК поражены стойкостью украинской энергосистемы в условиях войны

12:26 01 ноября Киев, Украина

В Европейской комиссии поражены стойкостью украинской энергосистемы в условиях войны и постоянных ракетных атак россии.



Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью, обнародованном во вторник, 1 ноября.

"Вызовы, которые должен преодолеть украинский энергетический сектор, конечно, огромные. Поразительно, что энергетическая система оставалась почти полностью функциональной до этой осени, в течение этих месяцев войны. И даже сейчас, несмотря на то, что россия направляет свои удары против энергетической инфраструктуры, Украине удалось восстановить значительную часть поврежденных мощностей", – сказала она.



Симсон отметила, что это является свидетельством чрезвычайной стойкости и храбрости людей, работающих в украинском энергетическом секторе.



Она заверила, что Евросоюз окажет помощь энергетическому сектору Украины.

"С весны мы оказываем конкретную адресную помощь украинской энергетике. Что касается оборудования, инструментов и материалов, необходимых для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры, мы работаем по трем направлениям: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи по моему запросу", – рассказала Симсон.

По ее словам, речь идет о помощи на десятки миллионов евро, которая уже была доставлена или находится в стадии предоставления, "но, конечно, нужно больше, учитывая российские удары и будущую зиму".