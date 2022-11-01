В ЕК поражены стойкостью украинской энергосистемы в условиях войны

В Европейской комиссии поражены стойкостью украинской энергосистемы в условиях войны и постоянных ракетных атак россии.
Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью, обнародованном во вторник, 1 ноября.
Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью, обнародованном во вторник, 1 ноября.
Симсон отметила, что это является свидетельством чрезвычайной стойкости и храбрости людей, работающих в украинском энергетическом секторе.
Она заверила, что Евросоюз окажет помощь энергетическому сектору Украины.
По ее словам, речь идет о помощи на десятки миллионов евро, которая уже была доставлена или находится в стадии предоставления, "но, конечно, нужно больше, учитывая российские удары и будущую зиму".
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