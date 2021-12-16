В Египте найден древний город возрастом около 3,4 тыс лет

19:02 08 Апрель Киев, Украина

В Люксоре, на юге Египта археологи обнаружили хорошо сохранившийся древний город, приблизительный возраст находки 3 400 лет, по утверждению экспертов, его основал фараон Аменхотеп III.

Об этом сообщает Al Balad.



Фараон жил в XIV веке до нашей эры. Историки говорят, что город развивался до правления фараона Тутанхамона.

"Город, который назывался "Вознесение Атона", был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила в Луксоре. Уже в те времена город был разделен на улицы, а дома достигали в высоту трех метров. Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах", - отметил руководитель экспедиции Захи Хавасс.

Улицы города окружены домами, высота стен достигает трех метров. Египтологи нашли пекарню и зону для приготовления пищи с печами и глиняной посудой.

Множество литейных форм для изготовления амулетов и элементов декора, а также инструменты для прядения и ткачества говорят о том, что в городе изготавливали украшения для храмов и гробниц.

На одной из находок – сосуда с сушенным или варенным мясом весом до десяти килограмм есть надпись: "37 год, тушеное мясо для третьего праздника Хеб Сед с бойни скотного двора Кха, сделанное мясник luwy". Это подтверждает жизнь города во время короля Аменхотепа III и его сына Эхнатона.



Также в поселении найдено огромное кладбище, однако его размеры не определены.



По словам археолога, раскопки начались в сентябре 2020 года с целью найти погребальный храм Тутанхамона и экспедиция была удивлена, обнаружив самый большой город, когда-либо найденный в Египте.