В Египте сгорел автобус с пассажирами

К югу от Каира произошла ужасная авария, пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, в результате ДТП оба транспортных средства загорелись, 20 пассажиров автобуса погибли, еще 3 получили травмы.
Об этом сообщает издание El Balad.
В спасательных работах было задействовано 36 автомобилей скорой помощи. На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад.
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Египте гибнут тысячи людей. Аварии чаще всего происходят из-за превышения скорости, плохих дорог или несоблюдения правил дорожного движения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии