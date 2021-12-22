В Египте сгорел автобус с пассажирами

11:25 14 Апрель Киев, Украина

К югу от Каира произошла ужасная авария, пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, в результате ДТП оба транспортных средства загорелись, 20 пассажиров автобуса погибли, еще 3 получили травмы.

Об этом сообщает издание El Balad.

"По предварительной информации, водитель автобуса не заметил грузовик, остановившийся на дороге из-за неисправности. Водителю не удалось разминуться с фурой, и автобус на скорости врезался в нее. В результате столкновения загорелись обе машины", - говорится в сообщении.

В спасательных работах было задействовано 36 автомобилей скорой помощи. На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Египте гибнут тысячи людей. Аварии чаще всего происходят из-за превышения скорости, плохих дорог или несоблюдения правил дорожного движения.