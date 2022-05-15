В Египте с 1 ноября введут минимальные цены на размещение в отелях

Власти Египта намерены установить минимальные цены на размещение в 4-звездочных отелях (от 28$ за сутки) и в 5-звездочных (от 40$ за сутки) с 1 ноября 2021 года.
Об этом заявил министра туризма страны Халед аль-Анани.
По его словам, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.
Глава Минтуризма Египта добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.
Так, среди прочих мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.
Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта - Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. По словам министра, авиабилет туда-обратно будут стоить 99 долларов.
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