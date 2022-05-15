В Египте с 1 ноября введут минимальные цены на размещение в отелях

12:09 11 августа Киев, Украина

Власти Египта намерены установить минимальные цены на размещение в 4-звездочных отелях (от 28$ за сутки) и в 5-звездочных (от 40$ за сутки) с 1 ноября 2021 года.

Об этом заявил министра туризма страны Халед аль-Анани. По его словам, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

“Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис”, - пояснил Халед аль-Анани.

Глава Минтуризма Египта добавил, что правительство развивает ряд программ, направленных на восстановление сектора туризма.



Так, среди прочих мер, власти страны снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.



Также власти планируют запустить внутренние авиарейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта - Луксором, Абу-Симбелом и Асуаном. По словам министра, авиабилет туда-обратно будут стоить 99 долларов.