В Египте разбился вертолет с миротворцами

18:43 12 ноября Киев, Украина

Недалеко от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх, разбился военный вертолет , предположительно принадлежащий США, погибли восемь миротворцев.



Об этом в среду, 12 ноября, сообщили телеканал CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции.





Что известно об авиакатастрофе



В результате аварии погибли 8 миротворцев, среди которых 6 – американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции. Среди погибших также чех и француз. Известно, что 1 американец выжил. Его забрали в больницу.





По предварительной информации Вооруженных сил, произошел несчастный случай, однако окончательно причину падения выяснит расследование.

Справка



Миротворческие силы, известные как Многонациональные силы и наблюдатели (МФО), следят за мирным соглашением, достигнутым между Египтом и Израилем в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года.



В состав сил входят около 1150 человек из 13 стран, в том числе около 450 американцев.



Официальный представитель США не смог сразу сказать, был ли это вертолет США, и администрация Трампа работает над подтверждением деталей.



Безопасность в этом районе в последние годы ухудшилась из-за кампании насилия, проводимой местным филиалом организации ИГИЛ, целью которого было гражданское население и правительственные силы.



В 2016 году после серии атак боевиков США переместили большое количество сил дальше на юг, где это считалось более безопасным, и расширили использование удаленных технологий, таких как камеры, для выполнения миссии.