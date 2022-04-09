В Египте разбился вертолет с миротворцами

Недалеко от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх, разбился военный вертолет, предположительно принадлежащий США, погибли восемь миротворцев.
Об этом в среду, 12 ноября, сообщили телеканал CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции.
Что известно об авиакатастрофе
В результате аварии погибли 8 миротворцев, среди которых 6 – американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции. Среди погибших также чех и француз. Известно, что 1 американец выжил. Его забрали в больницу.
По предварительной информации Вооруженных сил, произошел несчастный случай, однако окончательно причину падения выяснит расследование.
Справка
Миротворческие силы, известные как Многонациональные силы и наблюдатели (МФО), следят за мирным соглашением, достигнутым между Египтом и Израилем в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года.
В состав сил входят около 1150 человек из 13 стран, в том числе около 450 американцев.
Официальный представитель США не смог сразу сказать, был ли это вертолет США, и администрация Трампа работает над подтверждением деталей.
Безопасность в этом районе в последние годы ухудшилась из-за кампании насилия, проводимой местным филиалом организации ИГИЛ, целью которого было гражданское население и правительственные силы.
В 2016 году после серии атак боевиков США переместили большое количество сил дальше на юг, где это считалось более безопасным, и расширили использование удаленных технологий, таких как камеры, для выполнения миссии.
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