В Египте появились украинские трамваи

В городе Александрия Египет вводят в эксплуатацию семь новых трамваев, произведенных в Украине.
Об этом сообщает Egypt Independent.
В целом египетская сторона заключила с Украиной договор на поставку 15 трамваев. Первые восемь были доставлены в Египет еще до января прошлого года.
В целом египетская сторона заключила с Украиной договор на поставку 15 трамваев. Первые восемь были доставлены в Египет еще до января прошлого года.
Отмечается, что произведенные в Украине трамваи оснащены кондиционером и стеклянными окнами и используют систему безопасности для пассажиров, которая предотвращает открытие дверей, пока транспортное средство полностью не остановится.
Трамвайные вагоны также оснащены системой пожарной сигнализации, звуковыми и визуальными оповещениями о следующей остановке для пассажиров и звуковым предупреждением о закрытии дверей.
Трамваи могут даже проехать без электричества расстояние в 1,5 км.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии