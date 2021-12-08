В Египте появились украинские трамваи

11:31 30 Март Киев, Украина

В городе Александрия Египет вводят в эксплуатацию семь новых трамваев, произведенных в Украине.

Об этом сообщает Egypt Independent.



В целом египетская сторона заключила с Украиной договор на поставку 15 трамваев. Первые восемь были доставлены в Египет еще до января прошлого года.





Отмечается, что произведенные в Украине трамваи оснащены кондиционером и стеклянными окнами и используют систему безопасности для пассажиров, которая предотвращает открытие дверей, пока транспортное средство полностью не остановится.

Трамвайные вагоны также оснащены системой пожарной сигнализации, звуковыми и визуальными оповещениями о следующей остановке для пассажиров и звуковым предупреждением о закрытии дверей.

Трамваи могут даже проехать без электричества расстояние в 1,5 км.