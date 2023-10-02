В Египте нашли сотни кувшинов с вином возрастом около 5000 лет

09:31 02 октября Киев, Украина

Археологическая экспедиция в Египте обнаружила сотни герметично закрытых кувшинов с вином выдержкой около 5000 лет. Открытие совершили археологи во время раскопок в городе Абидос в провинции Сохаг к югу от Каира.

Об этом сообщило Министерство туризма и по делам древностей Египта.



Раскопки проводили археологи из Египта, Германии и Австрии в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства.

"Археологической миссии удалось выявить сотни кувшин, которые никогда не открывались, внутри которых находятся остатки вина", — говорится в сообщении министерства.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири отметил, что "обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около 5000 лет".



В министерстве сообщили, что раскопки гробницы позволили обнаружить новые исторические сведения о жизни царицы и пролить свет на период ее правления. В частности, изучение надписей на одной из табличек, обнаруженных в захоронении, указывает на то, что царица Мернейт "имела высокое положение, поскольку отвечала за центральные правительственные учреждения".



Кроме того, исследователи обнаружили рядом с гробницей 41 захоронения, которые, вероятно, принадлежат придворным и слугам царицы.