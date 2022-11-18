В Египте археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы

19:04 18 ноября Киев, Украина

Возле гробницы Тутанхамона археологи раскопали пирамиду никогда ранее не известной царицы Нейт, тайник с гробами, мумиями и артефактами, а также ряд взаимосвязанных тоннелей.

Об этом сообщает Live Science.

За последние два года археологи работали в Саккаре. Это археологическая местность, расположенная примерно в 23 километрах от Каира – города многих легенд.



Недавно их поиски завершились эпическим успехом – удалось обнаружить немало гробов и мумий. Есть версия, что они принадлежат некоторым из ближайших генералов и советников Тутанхамона.



Кроме того, исследователи обратили внимание на соседнюю пирамиду. Она принадлежала Тети – первому царю Шестой династии Египта.

"Тети поклонялись как богу в период Нового царства, поэтому люди часто хотели быть погребены рядом с ним", – говорится в сообщении.

Более того, под гробницей обнаружили 22 шахты. Их протяженность составляла от 9 до 18 метров. Удалось установить, что каждая из этих шахт – захоронение.



В шахтах археологи обнаружили гигантский известняковый саркофаг. Неожиданной находкой стали 300 драгоценно украшенных гробов. В каждой из них лежала прекрасно сохранившаяся мумия. В одном из гробов обнаружили золотую маску – в форме женского лица.

Кроме того, была обнаружена пирамида неизвестной ранее царицы. Удалось установить, что ее звали Нейт, но это имя раньше не встречалось в исторических записях.