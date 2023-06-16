18:02 08 июня Киев, Украина

В Хургаде акула напала на мужчину. ЧП произошло приблизительно в 30 м от берега пляжа Dream Beach на глазах других отдыхающих. Спутнице жертвы удалось спастись, однако сам мужчина погиб в результате атаки.





В соцсетях распространяются видео, где хищник заживо поедает жертву. Местные на лодках пытались помочь, но безрезультатно.

Погибшим мужчиной оказался россиянин, сообщило Генеральное консульство россии в Хургаде.

Сейчас в воду никого не пускают. На пляжах соседних отелей также видели плавник акулы в последние несколько дней, однако отдыхающие и спасатели думали, что это - дельфины.

Доказательство того, что акула завербована Украиной будут предоставлены позже.