В эфире программы «Время» на Первом канале призвали остановить войну

Вечером 14 марта сотрудница Первого канала, личность которой пока неизвестна, попыталась прервать эфир программы «Время».
Она ворвалась в кадр, когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях. Женщина держала в руках плакат со словами «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут».
Она несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет о санкциях.
После случившегося Первый канал начал проверку.
UPD: Девушкой с плакатом оказалась сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ее конечно же уже задержали...
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