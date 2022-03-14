В эфире программы «Время» на Первом канале призвали остановить войну

21:23 14 марта Киев, Украина

Вечером 14 марта сотрудница Первого канала, личность которой пока неизвестна, попыталась прервать эфир программы «Время».

Она ворвалась в кадр, когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях. Женщина держала в руках плакат со словами «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут».

Она несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет о санкциях.

UPD: Девушкой с плакатом оказалась сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ее конечно же уже задержали...