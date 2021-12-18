В Дубае задержали группу девушек из-за откровенной фотосессии

В Дубае полиция арестовала группу девушек по обвинению в нарушении закона о публичной порядочности, за обнаженную фотосъемку на балконе одного из небоскребов, в популярном туристическом районе Марина.
По предварительным данным, все они уроженки славянских стран, сообщает Daily Mail.
На выходных в сети появилось видео, сделанное из окна соседней высотки. На записи видно, как на балконе с прозрачными бортами выстроились более десяти обнаженных девушек, а сзади их снимает фотограф.
Как уточняет британский таблоид, фотосессия проходила в рамках рекламной кампании для израильского сайта, предположительно порнографического.
На появление непристойного контента незамедлительную отреагировали власти ОАЭ. В стране, где запрещены даже поцелуи на публике, подобную ситуацию назвали недопустимой.
По данным СМИ, все участницы фотосессии – уроженки России, Украины, Беларуси и Молдовы. Им грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и штраф в размере 5000 дирхамов (около 1360 долларов).
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