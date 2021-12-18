В Дубае задержали группу девушек из-за откровенной фотосессии

16:31 05 Апрель Киев, Украина

В Дубае полиция арестовала группу девушек по обвинению в нарушении закона о публичной порядочности, за обнаженную фотосъемку на балконе одного из небоскребов, в популярном туристическом районе Марина.

По предварительным данным, все они уроженки славянских стран, сообщает Daily Mail.

На выходных в сети появилось видео, сделанное из окна соседней высотки. На записи видно, как на балконе с прозрачными бортами выстроились более десяти обнаженных девушек, а сзади их снимает фотограф.

Как уточняет британский таблоид, фотосессия проходила в рамках рекламной кампании для израильского сайта, предположительно порнографического.