В Доминикане задержали яхту «российского магната» стоимостью $445 млн

Пришвартованную в порту доминиканской столицы Санто-Доминго яхту Flying Fox, принадлежащую председателю совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, посетили сотрудники Министерства внутренней безопасности США.
Яхта задержана и будет оставаться в порту до окончания расследования, пишет местное издание Diario Libre и агентство EFE.
Судно должно было находиться в терминале Сан-Суси с 21 по 25 марта для пополнения запасов продовольствия и топлива. Однако в запланированный срок яхта не покинула доминиканскую столицу, отмечает издание. По данным источника агентства EFE в органах безопасности Доминиканы, на яхте проводятся следственные действия.
Также яхту посещали сотрудники главного таможенного управления Доминиканы. В свою очередь, представитель ВМС страны заявил журналистам, что у судна есть все необходимые документы, регистрация и его пребывание соответствует всем стандартам. Экипаж продолжает обслуживать яхту.
Источники в органах власти подтвердили Diario Libre, что яхта принадлежит «российскому магнату» и «судно остается в порту, пока продолжается расследование». По данным Forbes, владельцем яхты стоимостью $445 млн является Дмитрий Каменщик — председатель совета директоров аэропорта Домодедово. The Times также называло Flying Fox самой дорогой чартерной яхтой в мире, на сайте Imperial Yachts ее аренда обойдется от $3 млн за неделю. Длина судна составляет 136 м. Яхта рассчитана на 25 человек, на судне есть 11 кают, 12-метровый бассейн и двухэтажный СПА-комплекс площадью 400 кв. м.
Также яхту посещали сотрудники главного таможенного управления Доминиканы. В свою очередь, представитель ВМС страны заявил журналистам, что у судна есть все необходимые документы, регистрация и его пребывание соответствует всем стандартам. Экипаж продолжает обслуживать яхту.
Источники в органах власти подтвердили Diario Libre, что яхта принадлежит «российскому магнату» и «судно остается в порту, пока продолжается расследование». По данным Forbes, владельцем яхты стоимостью $445 млн является Дмитрий Каменщик — председатель совета директоров аэропорта Домодедово. The Times также называло Flying Fox самой дорогой чартерной яхтой в мире, на сайте Imperial Yachts ее аренда обойдется от $3 млн за неделю. Длина судна составляет 136 м. Яхта рассчитана на 25 человек, на судне есть 11 кают, 12-метровый бассейн и двухэтажный СПА-комплекс площадью 400 кв. м.
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