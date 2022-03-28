В Доминикане задержали яхту «российского магната» стоимостью $445 млн

15:03 28 марта Киев, Украина

Пришвартованную в порту доминиканской столицы Санто-Доминго яхту Flying Fox, принадлежащую председателю совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, посетили сотрудники Министерства внутренней безопасности США.

Яхта задержана и будет оставаться в порту до окончания расследования, пишет местное издание Diario Libre и агентство EFE.