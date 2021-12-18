В Дании и Норвегии прошли протесты против карантинных ограничений

09:09 12 Апрель Киев, Украина

В Копенгагене и Осло, столицах Дании и Норвегии прошли массовые акции протестов несогласных с решением властей ужесточить карантинные ограничения. В частности, Дания протестует против введения "коронавирусного паспорта" , действие которого вступило в силу в начале апреля.



"Коронавирусный паспорт" выдается в Дании жителям страны в возрасте от 15 лет, которые уже сделали обе прививки от COVID-19, за последние 72 часа получили негативный тест или перенесли коронавирус в период от двух до 12 недель назад (благодаря чему обладают сейчас иммунитетом).



По плану правительства, обладатели такого паспорта могут свободно посещать рестораны и кафе, обслуживающие посетителей на улице, музеи, галереи искусств и библиотеки. С мая "коронавирусный паспорт" позволит пользоваться и другими послаблениями мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. Некоторые журналисты окрестили этот документ "билетом на свободу", однако не все датчане отнеслись к его введению положительно.



Протесты против правительственных мер по борьбе с COVID-19 прошли 10 апреля и в Норвегии. В столице страны Осло в них приняли участие около 200 человек, причем некоторые из них устроили при этом демонстративное сожжение защитных масок.



В Хельсинки, где на сегодняшний день нельзя собираться группами численностью более шести человек, на антиковидную демонстрацию вышли 300 протестующих. После того как полиция попыталась заставила их разойтись, собравшиеся двинулись шествием по улицам города. В итоге было проведено 20 задержаний.