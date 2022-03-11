В ЧВК Вагнера начали массово набирать наемников на войну с Украиной. Принимают всех подряд

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала широкий набор наемников на войну в Украине, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на источники среди наемников и объявления в пабликах, где раньше вербовали бойцов.
По информации издания, в ЧВК Вагнера стали принимать людей, с которыми раньше не подписывали контракты. Организация отменила большинство прежних ограничений: например, в ЧВК приглашают жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выходцев из Крыма, а также иностранцев (остался запрет только для граждан Грузии). Раньше в организацию принимали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года.
По информации издания, в ЧВК Вагнера стали принимать людей, с которыми раньше не подписывали контракты. Организация отменила большинство прежних ограничений: например, в ЧВК приглашают жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выходцев из Крыма, а также иностранцев (остался запрет только для граждан Грузии). Раньше в организацию принимали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года.
Один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой, рассказал изданию, что на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром «набирают всех подряд».
По словам источника, основной состав ЧВК Вагнера в украинском конфликте не участвует. В объявлениях о найме потенциальных бойцов сказано, что работа по прежним контрактам продолжается и перебрасывать обратно в Россию наемников из африканских стран пока не планируется.
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