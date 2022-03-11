В ЧВК Вагнера начали массово набирать наемников на войну с Украиной. Принимают всех подряд

17:08 11 Март Киев, Украина





По информации издания, в Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала широкий набор наемников на войну в Украине, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на источники среди наемников и объявления в пабликах, где раньше вербовали бойцов.По информации издания, в ЧВК Вагнера стали принимать людей, с которыми раньше не подписывали контракты. Организация отменила большинство прежних ограничений: например, в ЧВК приглашают жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выходцев из Крыма, а также иностранцев (остался запрет только для граждан Грузии). Раньше в организацию принимали только россиян , родившихся в границах страны до 2014 года.

«Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой», — указывает «Би-би-си».

Один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой, рассказал изданию, что на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром «набирают всех подряд».

«Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков», — сказал источник. По его словам, это не «Вагнер», а «собранные отряды с разными другими названиями», «всякий сброд». «Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами», — добавил он.

По словам источника, основной состав ЧВК Вагнера в украинском конфликте не участвует. В объявлениях о найме потенциальных бойцов сказано, что работа по прежним контрактам продолжается и перебрасывать обратно в Россию наемников из африканских стран пока не планируется.