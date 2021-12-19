В Чехии закончилось действие чрезвычайного положения из-за COVID

Чешские школы, библиотеки, зоопарки и некоторые магазины вновь открылись в понедельник после длительного карантина из-за коронавируса.
Об этом сообщают чешские СМИ.
Кроме этого, истек срок шестимесячного чрезвычайного положения. Таким образом в стране отменили комендантский час и запрет на поездки между регионами.
С октября 2020 года в стране закрыты рестораны, спортивные и развлекательные центры, за исключением декабря, когда им ненадолго разрешили работать.
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