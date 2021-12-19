В Чехии закончилось действие чрезвычайного положения из-за COVID

20:40 12 Апрель Киев, Украина

Чешские школы, библиотеки, зоопарки и некоторые магазины вновь открылись в понедельник после длительного карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщают чешские СМИ.

"В понедельник, 12 апреля, в стране вновь открылись школы, зоопарки, библиотеки и магазины. Ученики 1—5 классов вернутся за парты, но учиться будут неделя через неделю — сначала одни, потом другие. Также начнут принимать детей и детсады. В то же время ученики дважды в неделю будут сдавать тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме этого, истек срок шестимесячного чрезвычайного положения. Таким образом в стране отменили комендантский час и запрет на поездки между регионами.



С октября 2020 года в стране закрыты рестораны, спортивные и развлекательные центры, за исключением декабря, когда им ненадолго разрешили работать.