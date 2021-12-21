В Чехии задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе

Чешские правоохранители в ходе широкомасштабной операции задержали членов военизированных формирований, связанных с Россией.
Об этом сообщают издания Respekt и Aktuálně.cz.
Операцию провел чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) провел в ночь на среду. Отмечается, что в операции приняли участие сотни полицейских. По информации репортеров, правоохранители опасались, что подозреваемые будут сопротивляться. Многие из них дома имеют легальное оружие.
Операцию провел чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) провел в ночь на среду. Отмечается, что в операции приняли участие сотни полицейских. По информации репортеров, правоохранители опасались, что подозреваемые будут сопротивляться. Многие из них дома имеют легальное оружие.
В Чехии с начала войны на востоке Украины за участие в боях на стороне боевиков судили уже несколько человек. В частности, в декабре прошлого года одного такого мужчину приговорили к 15 годам заключения по обвинению в террористической деятельности. В феврале этого года Пражская верховная прокуратура выдвинула обвинения другому мужчине.
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