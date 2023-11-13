В Чехии возбудили 384 дела за одобрение агрессии рф против Украины

12:57 13 ноября Киев, Украина

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину полиция Чехии уже открыла около 400 дел об одобрении агрессии рф и сообщила об обвинении почти 100 людям.



Об этом пишет издание iROZHLAS.cz, ссылаясь на представителя полиции Ондржея Моравчика.



Дела открывают по разделам уголовного кодекса Чехии об одобрении преступления (§ 365) и отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида (§ 405).



26 февраля 2022 года генеральный прокурор страны Игорь Стриж написал обращение к людям, предупреждая об уголовной ответственности, если кто-нибудь будет поддерживать российскую агрессию в Украине:

"Если кто публично — в частности на демонстрациях, в Интернете или социальных сетях — выражает одобрение нападений российской федерации на Украину или в этом контексте выражает поддержку или одобряет действия руководства российской федерации, ему при определенных условиях может угрожать уголовная ответственность", — сказал генпрокурор.

Так, с начала вторжения рф чешская полиция расследовала сотни жалоб и в 384 случаях возбудила уголовное дело по одобрению агрессии.

"121 дело касается одобрения и других форм содействия движениям или террористическим организациям", - объясняет спикер Моравчик.

Если удастся обнаружить и выследить человека, по словам полиции, довольно распространенное явление, то фигуранту предъявляются обвинения.



По словам спикера полиции, обвинения выдвинули 99 людям из 384. Правовая квалификация этих дел разная.