В Чехии возбудили 384 дела за одобрение агрессии рф против Украины

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину полиция Чехии уже открыла около 400 дел об одобрении агрессии рф и сообщила об обвинении почти 100 людям.
Об этом пишет издание iROZHLAS.cz, ссылаясь на представителя полиции Ондржея Моравчика.
Дела открывают по разделам уголовного кодекса Чехии об одобрении преступления (§ 365) и отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида (§ 405).
26 февраля 2022 года генеральный прокурор страны Игорь Стриж написал обращение к людям, предупреждая об уголовной ответственности, если кто-нибудь будет поддерживать российскую агрессию в Украине:
Об этом пишет издание iROZHLAS.cz, ссылаясь на представителя полиции Ондржея Моравчика.
Дела открывают по разделам уголовного кодекса Чехии об одобрении преступления (§ 365) и отрицании, сомнении, одобрении и оправдании геноцида (§ 405).
26 февраля 2022 года генеральный прокурор страны Игорь Стриж написал обращение к людям, предупреждая об уголовной ответственности, если кто-нибудь будет поддерживать российскую агрессию в Украине:
Так, с начала вторжения рф чешская полиция расследовала сотни жалоб и в 384 случаях возбудила уголовное дело по одобрению агрессии.
Если удастся обнаружить и выследить человека, по словам полиции, довольно распространенное явление, то фигуранту предъявляются обвинения.
По словам спикера полиции, обвинения выдвинули 99 людям из 384. Правовая квалификация этих дел разная.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии