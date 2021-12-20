В Чехии уволили министра здравоохранения за отказ закупать Спутник V

10:26 08 Апрель Киев, Украина

Занимавший пост министра здравоохранения Чехии Ян Блатны, уволен с должности из-за отказа содействовать популяризации в обществе и последующей закупке российской ковид-вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает Politico.



Его заменит Петр Аренбергер, директор Факультетской больницы в Праге, который станет уже четвертым министром здравоохранения страны с начала эпидемии коронавируса. Блатны стал главой Минздрава только в октябре, после того как его предшественник Роман Примула был уличен в нарушении правил изоляции.



В марте президент Милош Земан призывал к увольнению Блатны за его отказ использовать российскую вакцину без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, но премьер-министр Андрей Бабиш тогда отклонил это требование.



Чешский президент, известный близкими к Кремлю взглядами, был активным сторонником вакцины "Спутник V", которая не была одобрен EMA или чешским регулятором SÚKL.



Согласно последним данным, в Чешской Республике зарегистрирован самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения.



В начале марта стало известно, что правящая коалиция Чехии, премьер-министр Андрей Бабиш и даже оппозиция раскритиковали и отвергли требования президента Милоша Земана уволить министра здравоохранения за несогласие начать использовать российскую вакцину "Спутник V".



/>Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС. В стране проживает около 11 миллионов человек. Осенью прошлого года там начался резкий рост случаев COVID-19. По последним данным, с начала пандемии в Чехии выявлено более полутора миллионов случаев коронавируса. Умерли более 27 тысяч человек. Уровень смертности в Чехии — один из самых высоких в мире. Правительство страны официально обратилось к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой принять десятки больных коронавирусом пациентов.



В Европе "Спутник V" самостоятельно используют Венгрия и Словакия. В Словакии использование российского препарата вызвало политический кризис. Премьер страны Игорь Матович ушел в отставку.



Возможность закупки "Спутника V" рассматривает Австрия. Об этом в конце марта заявил канцлер Себастьян Курц. Германия заявляла о готовности применять российскую вакцину после одобрения в ЕС.