В Чехии стартуют международные авиаучения Ample Strike 2020

До 19 сентября в Чешской Республике будут проходить масштабные военные авиаучения, в которых примут участие 700 военных из семи государств.
Эту информацию сообщает Сеѕке Noviny в понедельник, 31 августа.
Планируется, что учения продлятся до 19 сентября, наиболее интенсивные тренировки будут в рабочие дни с 7 по 18 сентября.
Это одни из крупнейших учений в Чехии в этом году, они продлятся до 19 сентября
Какие страны примут участие в учениях?
Какие страны примут участие в учениях?
- Чехия;
- Словакия;
- США;
- Германия;
- Венгрия;
- Литва;
- Эстония.
Цель учений - отработка взаимодействия наземных корректировщиков наведения на цели с экипажами боевых самолетов и вертолетов, а также с командирами других задействованных в маневрах подразделений.
Авиабазы страны примут:
Авиабазы страны примут:
- стратегический бомбардировщик В-52;
- беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США;
- самолеты Eurofighter, Tornado, Learjet и PC-9B ВВС Германии;
- сверхзвуковые истребители Jas-39 Gripen;
- легкие штурмовики L-159 Alca;
- вертолеты Ми-24 и Ми-171Ш ВВС Чехии.
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