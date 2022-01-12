В Чехии стартуют международные авиаучения Ample Strike 2020

18:26 31 Август Киев, Украина

До 19 сентября в Чешской Республике будут проходить масштабные военные авиаучения, в которых примут участие 700 военных из семи государств.
 
Эту информацию сообщает Сеѕке Noviny в понедельник, 31 августа.
 
Планируется, что учения продлятся до 19 сентября, наиболее интенсивные тренировки будут в рабочие дни с 7 по 18 сентября.
 
Это одни из крупнейших учений в Чехии в этом году, они продлятся до 19 сентября

Какие страны примут участие в учениях?
  • Чехия;
  • Словакия;
  • США;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Литва;
  • Эстония. 
Цель учений - отработка взаимодействия наземных корректировщиков наведения на цели с экипажами боевых самолетов и вертолетов, а также с командирами других задействованных в маневрах подразделений.

Авиабазы страны примут:
  • стратегический бомбардировщик В-52;
  • беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США;
  • самолеты Eurofighter, Tornado, Learjet и PC-9B ВВС Германии;
  • сверхзвуковые истребители Jas-39 Gripen;
  • легкие штурмовики L-159 Alca;
  • вертолеты Ми-24 и Ми-171Ш ВВС Чехии.