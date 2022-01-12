В Чехии стартуют международные авиаучения Ample Strike 2020

18:26 31 Август Киев, Украина

До 19 сентября в Чешской Республике будут проходить масштабные военные авиаучения, в которых примут участие 700 военных из семи государств.

Эту информацию сообщает Сеѕке Noviny в понедельник, 31 августа.

Планируется, что учения продлятся до 19 сентября, наиболее интенсивные тренировки будут в рабочие дни с 7 по 18 сентября.

Это одни из крупнейших учений в Чехии в этом году, они продлятся до 19 сентября



Какие страны примут участие в учениях?

Чехия;

Словакия;

США;

Германия;

Венгрия;

Литва;

Эстония.

Цель учений - отработка взаимодействия наземных корректировщиков наведения на цели с экипажами боевых самолетов и вертолетов, а также с командирами других задействованных в маневрах подразделений.



Авиабазы страны примут: