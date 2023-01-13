В Чехии стартовали президентские выборы

12:26 13 января Киев, Украина

В Чехии начался первый тур президентских выборов, который пройдет 13 и 14 января. Об этом сообщает Radio Prague International.



Отмечается, что это третьи прямые выборы президента в истории страны.



На пост главы государства, который с 2013 года занимает Милош Земан, претендуют девять кандидатов:

бывший премьер-министр Чехии и глава парламентского движения ANO Андрей Бабиш;

депутат парламентского движения Свобода и прямая демократия (SPD) Ярослав Башта;

сенатор Марек Гилшер;

предприниматель в сфере информационных технологий Карел Дивиш;

бывший ректор Карлова университета Томаш Зима;

бывшая ректор Университета имени Менделя Дануше Нерудова;

генерал армии в отставке, экс-начальник Генерального штаба Чехии Петр Павел;

глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций Йозеф Стржедула;

независимый сенатор Павел Фишер.

Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре, 27 и 28 января состоится второй раунд голосования. В нем будут соревноваться два претендента, набравшие больше всего голосов.