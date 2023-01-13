В Чехии стартовали президентские выборы

В Чехии начался первый тур президентских выборов, который пройдет 13 и 14 января. Об этом сообщает Radio Prague International.
Отмечается, что это третьи прямые выборы президента в истории страны.
На пост главы государства, который с 2013 года занимает Милош Земан, претендуют девять кандидатов:
Отмечается, что это третьи прямые выборы президента в истории страны.
На пост главы государства, который с 2013 года занимает Милош Земан, претендуют девять кандидатов:
- бывший премьер-министр Чехии и глава парламентского движения ANO Андрей Бабиш;
- депутат парламентского движения Свобода и прямая демократия (SPD) Ярослав Башта;
- сенатор Марек Гилшер;
- предприниматель в сфере информационных технологий Карел Дивиш;
- бывший ректор Карлова университета Томаш Зима;
- бывшая ректор Университета имени Менделя Дануше Нерудова;
- генерал армии в отставке, экс-начальник Генерального штаба Чехии Петр Павел;
- глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций Йозеф Стржедула;
- независимый сенатор Павел Фишер.
Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре, 27 и 28 января состоится второй раунд голосования. В нем будут соревноваться два претендента, набравшие больше всего голосов.
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