В Чехии произошел взрыв на складе с боеприпасами. Видео

18:43 15 Сентябрь Киев, Украина

В Городе Билина Устецкого края, на складе боеприпасов, который принадлежит полиции, прогремел взрыв.

“Пожар на арендованном складе пиротехнических услуг, где хранятся выброшенные боеприпасы. Идет эвакуация, информации о раненых нет. Сотрудники полиции пока не могут туда попасть”, – заявил пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик.

По предварительным данным, прибывшие на место происшествия пожарные в настоящее время не могут тушить пожар, так как существует вероятность новых взрывов. Также сообщается, что жители домов, находящихся в радиусе полукилометра от склада, эвакуированы. Въезд в Билину перекрыла полиция.

В ноябре 2019 года на заводе по производству боеприпасов Explosia в городе Пардубице на северо-востоке Чехии также произошел взрыв. Четыре сотрудника были ранены. Они получили ожоги, которые покрывали до 90% тела, и в критическом состоянии были отправлены в специализированные клиники Праги и города Брно. Позже один из них умер.