В Чехии по вине машиниста столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы

11:40 04 августа Киев, Украина

На юго-западе Чехии у населенного пункта Милавче столкнулись два поезда из-за того, что один из машинистов проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии погибли два человека и пострадали 50 человек, в том числе 7 из них находятся в критическом состоянии., пишет чешское издание Novinky.

"У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения, двое погибли", - заявил представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

Один из поездов был высокоскоростным – Western Express, он соединял Прагу и Мюнхен. На место происшествия отправили спасательные вертолеты и несколько машин скорой помощи.

По словам министра транспорта Карела Гавличека, выехавшего на место происшествия, один из машинистов проехал на красный свет.