В Чехии по вине машиниста столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы

На юго-западе Чехии у населенного пункта Милавче столкнулись два поезда из-за того, что один из машинистов проигнорировал запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии погибли два человека и пострадали 50 человек, в том числе 7 из них находятся в критическом состоянии., пишет чешское издание Novinky.
Один из поездов был высокоскоростным – Western Express, он соединял Прагу и Мюнхен. На место происшествия отправили спасательные вертолеты и несколько машин скорой помощи.
По словам министра транспорта Карела Гавличека, выехавшего на место происшествия, один из машинистов проехал на красный свет.
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