В Чехии открыли отель для больных коронавирусом

07:41 19 октября Киев, Украина

В Праге открылся уникальный отель, чтобы стать его постояльцем, необходимо иметь при себе справку с положительным тестом на коронавирус



Четырехзвездочная гостиница в центре Праги, принадлежащая сети Czech Inn Hotels, рассчитана на туристов, которые узнали о своей болезни во время путешествия. Кроме того, поселиться в отель могут и заболевшие пражане, которые не хотят заразить своих родных, оставаясь дома.



Для того, чтобы стать клиентом гостиницы, нужно предоставить справку о положительном тесте - одного лишь подозрения на Covid-19, не подтвержденного анализом, недостаточно.

"Многим людям некуда деться в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное", - объяснила представитель сети гостиниц. По ее словам, уже в первые дни работы в новом режиме стало ясно, что услуга будет иметь большой спрос.

Всего в гостинице 55 номеров. Весь процесс обслуживания гостей организован бесконтактно. Ключи оставлены в дверях комнат, а общение с администратором происходит через специальный монитор. Дистанционно также можно заказать еду на кухне или через службу доставки.



Клиентам запрещено выходить из номера за исключением случаев, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.



Служащие отеля, которые обеспечивают уборку и работу кухни, работают в защитных костюмах. После выселения клиентов номера будут оставлять пустыми на один день, а затем тщательно дезинфицировать. В общих помещениях дезинфекция проводится ежедневно.