В Чехии осудили двух блогеров из-за языка ненависти в отношении украинских беженцев

Окружной суд в чешском городе Кладно отправил двух видеоблогеров Патрика Тушела и Томаша Чермака в тюрьму из-за публичных ненавистных высказываний против украинцев.
Об этом сообщает издание "Novinky".
Об этом сообщает издание "Novinky".
Прокуратура возбудила дело за совершение преступления, связанного с клеветой на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод.
Согласно судебному вердикту, один из фигурантов Томаш Чермак получил шесть месяцев тюремного заключения, а второго, Патрика Тушела, приговорили к 10 месяцам тюрьмы.
Патрик Тушел заявил в суде, что он не чувствует себя виноватым, отметив, что "ничего не имеет против украинцев в целом, но только осудил действия некоторых украинских националистов". Он также извинился за ненормативную лексику, которая прозвучала в видео, признав, что форма видео была неуместной.
В свою очередь, Чермак сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность своего высказывания. Мужчина заверил, что он сам не верит в то, о чем заявлял в публичном видео, но хотел привлечь более широкое внимание к записи. Кроме того, Чермак признался, что на его счет поступило десятки пожертвований от зрителей.
Тушел сообщил суду, что он также получил пожертвования в размере от десяти до 20 тысяч крон. По словам мужчины, деньги он получил на счет его маленькой дочери, номер которого он разместил в социальных сетях. Ранее Тушел был дважды судим за воровство и угрозы.
Прокурор Ондржей Хула заявил, что считает действия подсудимых крайне общественно опасными. Решение суда еще не вступило в силу.
Как отмечает издание, в видео, которое стало основанием для обвинений, прозвучал ряд унизительных и пошлых высказываний об украинцах.
Согласно судебному вердикту, один из фигурантов Томаш Чермак получил шесть месяцев тюремного заключения, а второго, Патрика Тушела, приговорили к 10 месяцам тюрьмы.
Патрик Тушел заявил в суде, что он не чувствует себя виноватым, отметив, что "ничего не имеет против украинцев в целом, но только осудил действия некоторых украинских националистов". Он также извинился за ненормативную лексику, которая прозвучала в видео, признав, что форма видео была неуместной.
В свою очередь, Чермак сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность своего высказывания. Мужчина заверил, что он сам не верит в то, о чем заявлял в публичном видео, но хотел привлечь более широкое внимание к записи. Кроме того, Чермак признался, что на его счет поступило десятки пожертвований от зрителей.
Тушел сообщил суду, что он также получил пожертвования в размере от десяти до 20 тысяч крон. По словам мужчины, деньги он получил на счет его маленькой дочери, номер которого он разместил в социальных сетях. Ранее Тушел был дважды судим за воровство и угрозы.
Прокурор Ондржей Хула заявил, что считает действия подсудимых крайне общественно опасными. Решение суда еще не вступило в силу.
Как отмечает издание, в видео, которое стало основанием для обвинений, прозвучал ряд унизительных и пошлых высказываний об украинцах.
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