В Чехии осудили двух блогеров из-за языка ненависти в отношении украинских беженцев

08:32 28 октября Киев, Украина

Окружной суд в чешском городе Кладно отправил двух видеоблогеров Патрика Тушела и Томаша Чермака в тюрьму из-за публичных ненавистных высказываний против украинцев.



Об этом сообщает издание "Novinky".