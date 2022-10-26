В Чехии неизвестные нарисовали на постаменте памятника красноармейцам стиральную машину

10:46 26 октября Киев, Украина

В чешском городе Литомержице неизвестные нарисовали на постаменте памятника красноармейцам стиральную машину. Саму фигуру советского солдата, который держит в руке огнестрельное оружие, облили красной краской.

Об этом сообщают местные СМИ.

Неизвестные нарисовали на постаменте памятника фронтальную часть стиральной машины. Заметим, что именно стиральные машины-автоматы российские оккупанты массово начали вывозить в качестве трофеев из городов и поселков в Киевской области.



Власти города уже отреагировали на этот случай, заявив, что уберут краску и снабдят памятник табличкой с историческими подробностями, которые должны разъяснить, почему он появился в парковой зоне.

Монумент в центральном парке города Литомержицы был установлен в 1975 году как посвящение всем советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов. Формально памятник имеет статус военного захоронения, хотя никаких останков под ним нет.

В 2011 году была обсуждена возможность убрать памятник в связи с реконструкцией парка. Но в результате монумент остался на своем месте — администрация города указала, что не может этого сделать из-за межгосударственного соглашения между Чехией и россией.