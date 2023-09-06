В Чехии арестовали имущество гендиректора российской ракетной корпорации Обносова

Чешское финансово-аналитическое управление FAÚ арестовало имущество главы российского холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, а также его семьи.
Об этом сообщает Чешское телевидение.
По информации, среди арестованного – 14 квартир, записанных на зятя Обносова Ростислава Зорикова, а также компания по аренде недвижимости Riomax. Другую чешскую компанию Altera Ростислав Зориков успел переписать на своего отца. Общая стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в четыре миллиона евро.
Об этом сообщает Чешское телевидение.
По информации, среди арестованного – 14 квартир, записанных на зятя Обносова Ростислава Зорикова, а также компания по аренде недвижимости Riomax. Другую чешскую компанию Altera Ростислав Зориков успел переписать на своего отца. Общая стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в четыре миллиона евро.
В середине августа 2023 г. Министерство иностранных дел Чехии внесло российского производителя ракет Бориса Обносова в список санкций. Также туда попали его дочь Ольга Обносова и муж Ростислав Зориков. Санкции со стороны Чехии предполагали, что Обносову и Зориковым не разрешено находиться на территории страны, а их имущество арестуют.
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