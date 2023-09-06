В Чехии арестовали имущество гендиректора российской ракетной корпорации Обносова

10:41 23 августа Киев, Украина

Чешское финансово-аналитическое управление FAÚ арестовало имущество главы российского холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, а также его семьи.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

По информации, среди арестованного – 14 квартир, записанных на зятя Обносова Ростислава Зорикова, а также компания по аренде недвижимости Riomax. Другую чешскую компанию Altera Ростислав Зориков успел переписать на своего отца. Общая стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в четыре миллиона евро.
"После решения FAÚ Ростислав Зориков теперь не может продать или передать две квартиры в элитном комплексе в Праге и 12 квартир в доме на Жижкове — они расположены в трехэтажном доме, которым Зориков владеет как физическое лицо согласно кадастру недвижимости. Там также расположены компании, которые он основал в Чехии раньше. Именно перед этим домом недавно Зориков устроил стычку с антипутинским активистом", - говорится в сообщении Чешского телевидения.
В середине августа 2023 г. Министерство иностранных дел Чехии внесло российского производителя ракет Бориса Обносова в список санкций. Также туда попали его дочь Ольга Обносова и муж Ростислав Зориков. Санкции со стороны Чехии предполагали, что Обносову и Зориковым не разрешено находиться на территории страны, а их имущество арестуют.
"Мы стараемся обеспечить, чтобы все те, кто связан с режимом путина, активно помогали ему и получали выгоду от войны в Украине, чтобы мы могли вмешаться и повлиять на них таким образом", - сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала .