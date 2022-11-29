В Чехии 49 человек получили подозрения из-за поддержки агрессии россии против Украины

Полиция Чехии объявила подозрение 49 гражданам из-за их публичной поддержки военного вторжения россии в Украину.
Как сообщает Радио Прага, об этом заявил пресс-секретарь Президиума полиции Ондржей Моравчик. Всего по состоянию на конец ноября в Чехии зарегистрировано 86 подобных случаев, отметил он.
Как сообщает Радио Прага, об этом заявил пресс-секретарь Президиума полиции Ондржей Моравчик. Всего по состоянию на конец ноября в Чехии зарегистрировано 86 подобных случаев, отметил он.
Как отмечает издание, с момента российского вторжения в Украину общее количество жалоб, связанных с Украиной, превысило тысячу. Некоторые из них не отвечают требованиям, предусмотренным законом, и не могут предусматривать судебное преследование.
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