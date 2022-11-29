В Чехии 49 человек получили подозрения из-за поддержки агрессии россии против Украины

15:22 29 ноября Киев, Украина

Полиция Чехии объявила подозрение 49 гражданам из-за их публичной поддержки военного вторжения россии в Украину.



Как сообщает Радио Прага, об этом заявил пресс-секретарь Президиума полиции Ондржей Моравчик. Всего по состоянию на конец ноября в Чехии зарегистрировано 86 подобных случаев, отметил он.

"Полицейская статистика показывает, что количество подобных случаев продолжает расти. В октябре полиция зафиксировала 83 случая одобрения российского вторжения и сообщила об обвинениях 44 лицам", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, с момента российского вторжения в Украину общее количество жалоб, связанных с Украиной, превысило тысячу. Некоторые из них не отвечают требованиям, предусмотренным законом, и не могут предусматривать судебное преследование.