В Чаде повстанцы убили президента республики Идриса Деби

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Глава Чада Идрис Деби, переизбранный на шестой срок, был убит повстанцами во время визита на передовую.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает DW.



Идрис Деби Итно находился у власти 30 лет и недавно был в шестой раз избран президентом. Он выиграл выборы, набрав около 80% голосов. Победа была одержана в первом туре, второго не планировалось.



Через несколько часов после объявления результатов официальный представитель армии Чада рассказал, что Деби погиб во время посещения войск на передовой.



19 апреля в команде президента заявили, что он направляется в северную часть страны, чтобы присоединиться к борьбе с "террористами".



Военный совет Чада, взявший на себе всю полноту власти в стране после гибели президента республики, объявил о роспуске правительства и парламента.



Идрис Деби Итно пришел к власти в результате госпереворота в 1990 году. С тех пор он выигрывал все выборы. Три года назад парламент Республики Чад «обнулил» предыдущие президентские сроки. Это позволило Итно вновь законно баллотироваться в президенты. Согласно новой Конституции, он мог остаться у власти до 2033 года.