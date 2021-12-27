В Чаде повстанцы убили президента республики Идриса Деби

Глава Чада Идрис Деби, переизбранный на шестой срок, был убит повстанцами во время визита на передовую.
Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает DW.
Идрис Деби Итно находился у власти 30 лет и недавно был в шестой раз избран президентом. Он выиграл выборы, набрав около 80% голосов. Победа была одержана в первом туре, второго не планировалось.
Через несколько часов после объявления результатов официальный представитель армии Чада рассказал, что Деби погиб во время посещения войск на передовой.
19 апреля в команде президента заявили, что он направляется в северную часть страны, чтобы присоединиться к борьбе с "террористами".
Военный совет Чада, взявший на себе всю полноту власти в стране после гибели президента республики, объявил о роспуске правительства и парламента.
Идрис Деби Итно пришел к власти в результате госпереворота в 1990 году. С тех пор он выигрывал все выборы. Три года назад парламент Республики Чад «обнулил» предыдущие президентские сроки. Это позволило Итно вновь законно баллотироваться в президенты. Согласно новой Конституции, он мог остаться у власти до 2033 года.
Идрис Деби Итно находился у власти 30 лет и недавно был в шестой раз избран президентом. Он выиграл выборы, набрав около 80% голосов. Победа была одержана в первом туре, второго не планировалось.
Через несколько часов после объявления результатов официальный представитель армии Чада рассказал, что Деби погиб во время посещения войск на передовой.
19 апреля в команде президента заявили, что он направляется в северную часть страны, чтобы присоединиться к борьбе с "террористами".
Военный совет Чада, взявший на себе всю полноту власти в стране после гибели президента республики, объявил о роспуске правительства и парламента.
Идрис Деби Итно пришел к власти в результате госпереворота в 1990 году. С тех пор он выигрывал все выборы. Три года назад парламент Республики Чад «обнулил» предыдущие президентские сроки. Это позволило Итно вновь законно баллотироваться в президенты. Согласно новой Конституции, он мог остаться у власти до 2033 года.
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