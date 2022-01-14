В центре Минска ОМОН разогнал студентов. Есть задержанные

19:20 01 Сентябрь Киев, Украина

Студенты и преподаватели вышли на акцию протеста, с требованием провести новые выборы, на предложение ОМОНа мирно разойтись, реакции от протестующих не последовало. Тогда студентов начали выдергивать из толпы и уводить.

Задержания начались в районе площади Независимости. Группа сотрудников ОМОНа подошла к студентам и предложила мирно разойтись. Студенты сомкнулись в цепь и отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и уводить.

"Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет - ред.), однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных", - сказано в публикации.

Правозащитный центр "Весна" проинформировал, что ему известно минимум о 14 задержанных в Минске. Среди задержанных – двое журналистов "Еврорадио", которые транслировали студенческий протест, преподаватель Белорусского государственного университета Вадим Белевец, остальные студенты.





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