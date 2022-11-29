В ЦАР ударили по лагерю ЧВК Вагнера

В городе Босангоа Центральноафриканской Республики неизвестный самолет нанес удар по лагерю с российскими боевиками ЧВК Вагнера. Об этом, 28 ноября, сообщила пресс-служба правительства ЦАР.
В сообщении отмечается, что удар был нанесен самолетом, который в ночь на понедельник залетел из соседней страны. Власти страны заявили, что самолет сбросил бомбы на лагерь солдат на севере страны, а также попал в местонахождение боевиков ЧВК Вагнера, который власти называют своими "союзниками".
В результате авиаудара никто не пострадал, власти начали расследование, чтобы установить, кто ответственен за удар.
В заявлении правительства страны сказано, что удар нанес серьезный материальный ущерб.
Глава регионального управления лесных ресурсов Босангоа Этьен Нгеретум сообщил, что самолет нанес четыре удара по позициям боевиков в 2:50 ночи, но никто не заметил сам самолет из-за ночи.
Чиновник сообщил, что удар был нанесен по хлопковой фабрике, которую заняли боевики ППК Вагнера, а после взрывов на месте были найдены гвозди и куски железа.
Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил авиаудары французскому агентству Le Monde.
В сообщении отмечается, что удар был нанесен самолетом, который в ночь на понедельник залетел из соседней страны. Власти страны заявили, что самолет сбросил бомбы на лагерь солдат на севере страны, а также попал в местонахождение боевиков ЧВК Вагнера, который власти называют своими "союзниками".
В результате авиаудара никто не пострадал, власти начали расследование, чтобы установить, кто ответственен за удар.
В заявлении правительства страны сказано, что удар нанес серьезный материальный ущерб.
Глава регионального управления лесных ресурсов Босангоа Этьен Нгеретум сообщил, что самолет нанес четыре удара по позициям боевиков в 2:50 ночи, но никто не заметил сам самолет из-за ночи.
Чиновник сообщил, что удар был нанесен по хлопковой фабрике, которую заняли боевики ППК Вагнера, а после взрывов на месте были найдены гвозди и куски железа.
Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил авиаудары французскому агентству Le Monde.
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