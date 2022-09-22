В Бурятии студентов забирают на войну прямо с занятий

15:35 22 сентября Киев, Украина

В Улан-Удэ студентов Бурятского госуниверситета, в рамках мобилизации, военная полиция и росгвардейцы забирают прямо с занятий.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на одного из свидетелей.



На кадрах, опубликованных изданием, видно, как колонну мужчин сопровождают сотрудники полиции.

Во дворе университета стоят автобусы, в которые, вероятно, сгоняют всех мобилизованных. По словам местных, полиция была в вузе уже в 7:48.