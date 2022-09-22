В Бурятии студентов забирают на войну прямо с занятий

В Улан-Удэ студентов Бурятского госуниверситета, в рамках мобилизации, военная полиция и росгвардейцы забирают прямо с занятий.
Об этом пишет The Insider со ссылкой на одного из свидетелей.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, как колонну мужчин сопровождают сотрудники полиции.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, как колонну мужчин сопровождают сотрудники полиции.
Во дворе университета стоят автобусы, в которые, вероятно, сгоняют всех мобилизованных. По словам местных, полиция была в вузе уже в 7:48.
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