В Бурятии студентов забирают на войну прямо с занятий

15:35 22 сентября Киев, Украина

В Улан-Удэ студентов Бурятского госуниверситета, в рамках мобилизации, военная полиция и росгвардейцы забирают прямо с занятий.
 
Об этом пишет The Insider со ссылкой на одного из свидетелей.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как колонну мужчин сопровождают сотрудники полиции.
Во дворе университета стоят автобусы, в которые, вероятно, сгоняют всех мобилизованных. По словам местных, полиция была в вузе уже в 7:48.
«Менты у меня в корпусе. Человек 10–15», — написал один из молодых людей в студенческом чате.
 