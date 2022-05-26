В Бухаресте принц Чарльз встретился с украинскими беженцами

07:12 26 мая Киев, Украина

Центр для украинских беженцев Romexpo посетил принц Чарльз вместе с принцессой Маргаритой Румынской.

 
Об этом рассказала ВВС 25 мая.
 
"Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы показать свою поддержку украинским беженцам и своими глазами увидеть, какую помощь они получают", - сообщает информагентство.
 
При этом он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.

Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

ООН сообщает, что с начала войны в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.