В Бухаресте принц Чарльз встретился с украинскими беженцами

Центр для украинских беженцев Romexpo посетил принц Чарльз вместе с принцессой Маргаритой Румынской.
Об этом рассказала ВВС 25 мая.
При этом он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.
Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 километрах от границы с Украиной.
ООН сообщает, что с начала войны в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.
Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 километрах от границы с Украиной.
ООН сообщает, что с начала войны в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.
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