В Брюсселе с 9 июня не будет действовать масочный режим

20:23 07 Июнь Киев, Украина

Городские власти Брюсселя сообщили об отмене масочного режима на открытом воздухе, однако призвали оставаться внимательными и ответственными.

Об этом заявил бургомистр Филипп Клоз в понедельник, 7 июня.

"В городе снижается заболеваемость коронавирусом благодаря вакцинации населения. Начиная с 9 июня ношение маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц, больше не будет обязательным", - написал Клоз.

Чиновник также призвал горожан оставаться внимательными и ответственными.

Стоит заметить, что с начала пандемии коронавируса в Бельгии инфицировано - 1 070 802 человека, в результате осложнений, вызванных болезнью, зафиксировано летальных исходов - 25 033, выздоровело - 978 751 человек. При этом сейчас болеют 67 018 человек, из них серьезные и критические случаи - 330.