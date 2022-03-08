В Брюсселе с 9 июня не будет действовать масочный режим

Городские власти Брюсселя сообщили об отмене масочного режима на открытом воздухе, однако призвали оставаться внимательными и ответственными.
Об этом заявил бургомистр Филипп Клоз в понедельник, 7 июня.
Чиновник также призвал горожан оставаться внимательными и ответственными.
Стоит заметить, что с начала пандемии коронавируса в Бельгии инфицировано - 1 070 802 человека, в результате осложнений, вызванных болезнью, зафиксировано летальных исходов - 25 033, выздоровело - 978 751 человек. При этом сейчас болеют 67 018 человек, из них серьезные и критические случаи - 330.
Ранее стало известно, почему у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно. Тенденцию к "скрытому" течению коронавирусной инфекции ученые связывают с генетикой. Речь идет о гене, отвечающем за восприятие вируса.
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