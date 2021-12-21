В Брюсселе прошла многотысячная акция протеста против новых карантинных ограничений

08:19 20 Декабрь Киев, Украина

В Брюсселе тысячи мирных демонстрантов в минувшее воскресенье провели акцию протеста против ужесточения карантинных ограничений против COVID-19, введенных бельгийским правительством.



Участники марша с плакатами с надписью «свободная зона», «я получил свою дозу» и «достаточно, достаточно» - пришли протестовать против принуждения к вакцинации. В их число также входили бельгийские медицинские работники, которым власти предоставили три месяца на вакцинацию, начиная с 1 января, в противном случае они рискуют потерять работу.



Во время марша было задействовано большое количество полиции, учитывая, что предыдущие Во время марша было задействовано большое количество полиции, учитывая, что предыдущие протесты переросли в насилие. Однако, по словам представителя полиции Илзе Ван де Кере, было арестовано всего 13 человек за «мятеж и хранение запрещенных предметов».



Также в воскресенье Европейская комиссия из Брюсселя договорилась с Pfizer-BioNTech об ускорении доставки вакцин. С января по март фармацевтический гигант доставит дополнительно 20 миллионов доз вакцины в 27 стран Европейского Союза.



Протест в Бельгии произошел на следующий день после аналогичных акций протеста в других европейских столицах, включая Париж и Лондон. Страны по всей Европе вновь вводят более жесткие меры, чтобы остановить новую волну инфекций COVID-19, спровоцированную новым штаммом Протест в Бельгии произошел на следующий день после аналогичных акций протеста в других европейских столицах, включая Париж и Лондон. Страны по всей Европе вновь вводят более жесткие меры, чтобы остановить новую волну инфекций COVID-19, спровоцированную новым штаммом Омикрон , при этом Нидерланды лидируют, вводя общенациональную изоляцию.



Всемирная организация здравоохранения сообщила в эти выходные, что штамм Омикрон был обнаружен в 89 странах.