В Брюсселе пройдет восьмое заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС

В ходе запланированного заседания восьмого Совета Ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 5 сентября, рассмотрят заявку Киева на членство в ЕС и помощь украинскому народу в войне с рф.
Об этом проинформировали в Европейском совете,
Начало заседания запланировано на 13.15 по Киеву, по окончании его пройдет пресс-конференция.
Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Делегацию ЕС – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
Начало заседания запланировано на 13.15 по Киеву, по окончании его пройдет пресс-конференция.
Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Делегацию ЕС – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
Премьер-министр Украины также проведет ряд двухсторонних встреч с представителями ЕС рамках визита в Брюссель.
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