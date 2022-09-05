В Брюсселе пройдет восьмое заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС

12:31 05 сентября Киев, Украина

В ходе запланированного заседания восьмого Совета Ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 5 сентября, рассмотрят заявку Киева на членство в ЕС и помощь украинскому народу в войне с рф.

Об этом проинформировали в Европейском совете,



Начало заседания запланировано на 13.15 по Киеву, по окончании его пройдет пресс-конференция.



Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Делегацию ЕС – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Совет Ассоциации обсудит двустороннюю повестку дня ЕС-Украина, в частности, выполнение Соглашения об ассоциации и состояние сотрудничества ЕС-Украина. Также будет обсуждаться поддержка ЕС с начала агрессивной войны с россией и заявка Украины на членство в ЕС. В ходе узкого заседания представители ЕС и Украины обменяются мнениями о ситуации после агрессивной войны россии, а также о глобальных и региональных проблемах", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины также проведет ряд двухсторонних встреч с представителями ЕС рамках визита в Брюссель.