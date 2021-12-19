США и ЕС объединились для борьбы с российской агрессией

Агрессия, дезинформация и вмешательство в избирательные процессы со стороны РФ теперь будут под строгим контролем Энтони Блинкена и Джозепа Борреля, которые договорились о координации действий в ответ на поведение России.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, стороны также решили скоординировать свою реакцию на "сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству права".
"В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов", - подчеркивается в пресс-релизе.
Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для "поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа".
"В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов", - подчеркивается в пресс-релизе.
Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для "поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа".
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