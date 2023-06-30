В британской разведке проанализировали расходы россии на войну в Украине

В отчете за июнь Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), на который обратили внимание в британской разведке, оценил, что бюджет военных расходов россии на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов США).
Это равняется примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году до полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В то же время подлинные военные расходы россии остаются неизвестными из-за недостаточной прозрачности. В частности, из-за использования засекреченных статей бюджета, составляющих примерно 22% от общего бюджета рф.
Кроме того, россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны — включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонные меры в приграничных с Украиной регионах, отметили в британской разведке.
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