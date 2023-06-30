В британской разведке проанализировали расходы россии на войну в Украине

09:59 30 июня Киев, Украина

В отчете за июнь Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), на который обратили внимание в британской разведке, оценил, что бюджет военных расходов россии на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов США).

Это равняется примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В то же время подлинные военные расходы россии остаются неизвестными из-за недостаточной прозрачности. В частности, из-за использования засекреченных статей бюджета, составляющих примерно 22% от общего бюджета рф.

"Хотя лишь часть оборонного бюджета тратится на войну в Украине, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности россии в Украине", - говорится в отчете британских разведчиков.

Кроме того, россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны — включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонные меры в приграничных с Украиной регионах, отметили в британской разведке.