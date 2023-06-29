В британской разведке озвучили последствия потери рф самолета Ил-22М во время мятежа пригожина

Потеря россиянами самолета Ил-22М во время мятежа ЧВК "Вагнер" будет иметь негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.
Об этом сообщает Министерство Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
В краткосрочной перспективе психологический шок от потери большого количества экипажа таким образом почти наверняка повредит моральному духу российских воздушно-космических сил. В долгосрочной перспективе существует вероятность того, что текущие уровни задач придется снизить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом подчеркивают британские разведчики.
Это, скорее всего, подорвет способность россии командовать и координировать свои силы, особенно при проведении сделок в высоком темпе.
По данным британской разведки, 24 июня силы противовоздушной обороны частной военной компании "Вагнер" сбили российские военные вертолеты и самолет воздушного командования Ил-22М.
В краткосрочной перспективе психологический шок от потери большого количества экипажа таким образом почти наверняка повредит моральному духу российских воздушно-космических сил. В долгосрочной перспективе существует вероятность того, что текущие уровни задач придется снизить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом подчеркивают британские разведчики.
Это, скорее всего, подорвет способность россии командовать и координировать свои силы, особенно при проведении сделок в высоком темпе.
По данным британской разведки, 24 июня силы противовоздушной обороны частной военной компании "Вагнер" сбили российские военные вертолеты и самолет воздушного командования Ил-22М.
Как высокоценные объекты они действовали в рамках безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.
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