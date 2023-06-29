В британской разведке озвучили последствия потери рф самолета Ил-22М во время мятежа пригожина

10:59 29 июня Киев, Украина

Потеря россиянами самолета Ил-22М во время мятежа ЧВК "Вагнер" будет иметь негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

Об этом сообщает Министерство Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



В краткосрочной перспективе психологический шок от потери большого количества экипажа таким образом почти наверняка повредит моральному духу российских воздушно-космических сил. В долгосрочной перспективе существует вероятность того, что текущие уровни задач придется снизить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом подчеркивают британские разведчики.



Это, скорее всего, подорвет способность россии командовать и координировать свои силы, особенно при проведении сделок в высоком темпе.



По данным британской разведки, 24 июня силы противовоздушной обороны частной военной компании "Вагнер" сбили российские военные вертолеты и самолет воздушного командования Ил-22М.

"Ил-22М является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, интенсивно используемых как для воздушного командования и управления, так и для радиорелейных задач. Эти самолеты специального назначения играют ключевую роль в управлении российскими войсками в войне против Украины", – говорится в отчете британских разведчиков.

Как высокоценные объекты они действовали в рамках безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.