В британской разведке объяснили смену командующего рф на Херсонском направлении

11:50 31 октября Киев, Украина

Назначение генерал-полковника Михаила Теплинского командующим группировкой войск рф "Днепр" на Херсонском направлении, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие территорию.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



Как сообщают российские государственные СМИ, заместитель командующего вооруженными силами рф в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, предположительно, лично принял командование Днепровской группировкой войск россии. Он сменил в должности генерал-полковника Олега Макаревича.



Группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.



В британской разведке отметили, что в последние недели в этом районе активизировались бои, поскольку украинские силы оспаривали российский контроль над левым берегом реки.



По словам аналитиков, Теплинского, вероятно, высоко уважают в российском Генштабе, и у него есть опыт командования операциями в этом районе: он был офицером на месте, ответственным за относительно успешный отвод россии с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.