В Британии воруют сельхозтехнику с GPS и перепродают в рф - СМИ

17:11 05 июня Киев, Украина

О том, что высокотехнологичные детали для своего вооружения россия "добывает" не честным путем, вполне очевидно. Но вопрос стоит не только в поставщике товара, а и в цене. Для россии привычно скупать более дешевый краденый товар. А теперь проследим связь событий.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в Великобритании на 300% вырос уровень краж техники фермеров. Правоохранители подозревают, что банды активно перепродают ее россиянам. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, технику и снаряжение вроде бы отправляют в Восточную Европу, и с каждым днем поставки растут в объемах.

По словам сотрудников полиции, у них нет убедительных доказательств того, что оборудование в конечном итоге предназначено для россии. Вместе с тем, они почти не сомневаются в конечном получателе ворованной техники.

Отмечается, что первоначально воры похищали строительную и сельскохозяйственную технику, оснащенную устройствами GPS для точного управления трактором на обрабатываемом поле.

"Кража систем GPS - это огромная проблема. Есть ли связь с россией, я не знаю, но они очень ценятся, и их легко снять. Они стоят восемь, девять, десять тысяч за штуку", - заявил изданию чиновник.

Напомним, Британия объявила о новых санкциях против россии.