В Британии уничтожат телефоны главы МИД и посетивших Китай членов делегации — Daily Mail

15:45 31 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в британском правительстве.



По словам источников Клеверли и члены его делегации прошли недели подготовки к безопасности перед тем, как отправиться в Пекин, чтобы не стать жертвами шпионских приемов китайских спецслужб.



По мнению экспертов по безопасности, визит чиновников, вероятно, воспринимался Пекином как отличная возможность скомпрометировать Британию или получить ценную информацию. Компьютеры членов делегации, которые вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли посетили Китай, "почистят", а выданные им на период поездки телефоны уничтожат во избежание рисков шпионажа со стороны китайских спецслужб.Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в британском правительстве.По словам источников Клеверли и члены его делегации прошли недели подготовки к безопасности перед тем, как отправиться в Пекин, чтобы не стать жертвами шпионских приемов китайских спецслужб.По мнению экспертов по безопасности, визит чиновников, вероятно, воспринимался Пекином как отличная возможность скомпрометировать Британию или получить ценную информацию.

"Государственные служащие должны рассчитывать, что их дома будут оснащены устройствами звуко- и видеозаписи, и что гостиничный номер не является частным пространством", - сказал источник в правительстве.

Чиновников также предупредили о "медовых ловушках", когда "гламурные женщины" могут использоваться для краж и шантажа.



Всем сопровождавшим министра иностранных дел запретили брать с собой собственные смартфоны и ноутбуки, а на период командировки выдали специально приобретенные новые устройства.



По возвращении в Великобританию жесткие диски с компьютеров всех членов делегации будут изъяты и очищены, а "одноразовые" телефоны уничтожат из-за угрозы проникновения в них вредоносного программного обеспечения.