В Британии разбился реактивный самолет Hawk T1

В Корнуолле, что на юго-западе Англии потерпел крушение реактивный самолет Hawk T1 ВВС Великобритании, два пилота успели катапультироваться.
Об этом сообщает Express.
Самолет успел подать сигнал о чрезвычайной ситуации перед самой авиакатастрофой.
Об этом сообщает Express.
Самолет успел подать сигнал о чрезвычайной ситуации перед самой авиакатастрофой.
Sky News отмечает, что двое пилотов смогли катапультироваться, однако получили легкие повреждения. Местные службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что самолет разбился из-за неисправности двигателя.
К месту инцидента уже направлены как минимум два медицинских вертолета. Также ВМС Франции и Нидерландов оказывают свою помощь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии