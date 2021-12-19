В Британии разбился реактивный самолет Hawk T1

15:21 25 Март Киев, Украина





Об этом сообщает Express.



Самолет успел подать сигнал о чрезвычайной ситуации перед самой авиакатастрофой. В Корнуолле, что на юго-западе Англии потерпел крушение реактивный самолет Hawk T1 ВВС Великобритании, два пилота успели катапультироваться.Об этом сообщает Express.Самолет успел подать сигнал о чрезвычайной ситуации перед самой авиакатастрофой.

«Двое пилотов в настоящее время проходят медосмотр после катапультирования. Расследование инцидента начнется в ближайшее время», - говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Sky News отмечает, что двое пилотов смогли катапультироваться, однако получили легкие повреждения. Местные службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что самолет разбился из-за неисправности двигателя.



К месту инцидента уже направлены как минимум два медицинских вертолета. Также ВМС Франции и Нидерландов оказывают свою помощь.



