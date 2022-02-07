В Британии провели испытания реактивного ранца парамедика. Видео

16:20 30 Сентябрь Киев, Украина

В Великобритании прошло успешное испытание первого в мире реактивного ранца парамедика, при помощи устройства врачу-пилоту удалось преодолеть расстояние, которое пешком занимает 25 минут, за 90 секунд.

Об этом сообщает Служба скорой медицинской помощи Great North.

Основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг во время пробного полета долетел на место "происшествия" всего за 90 секунд. Чтобы добраться на место назначения пешком, спасателю потребовалось бы 25 минут.



Пилоту-врачу необходимы специальные навыки и хорошая физическая подготовка во время использования реактивного ранца.





Испытания продемонстрировали большой потенциал использования реактивных ранцев для оказания медицинской помощи в критических ситуациях.