В Британии предложили "гибридный" трибунал для россии

18:03 20 января Киев, Украина

Великобритания присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться уголовной ответственности за вторжение россии в Украину.



Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 20 января.

"Эти зверства не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к полной ответственности за их действия", – сказал Клеверли.

Отмечается, что участие Британии будет включать оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала , специализированного суда, интегрированного в национальную систему правосудия Украины с международными элементами.