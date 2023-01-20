В Британии предложили "гибридный" трибунал для россии

Великобритания присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться уголовной ответственности за вторжение россии в Украину.
Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 20 января.
Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 20 января.
Отмечается, что участие Британии будет включать оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала, специализированного суда, интегрированного в национальную систему правосудия Украины с международными элементами.
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