В Британии предложили "гибридный" трибунал для россии

18:03 20 января Киев, Украина

Великобритания присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться уголовной ответственности за вторжение россии в Украину.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 20 января.
 
"Эти зверства не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к полной ответственности за их действия", – сказал Клеверли.
 
Отмечается, что участие Британии будет включать оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала, специализированного суда, интегрированного в национальную систему правосудия Украины с международными элементами.
 
"Расследование преступления агрессии могло бы дополнить установленные механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и внутренний правовой процесс Украины. Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности", – отметил Клеверли.